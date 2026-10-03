Bilecik\'te D-650\'de alev alan ticari araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Bilecik'te D-650'de alev alan ticari araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik-Sakarya D-650 karayolu Söğüt Kavşağı'nda seyir halindeki ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücünün aracı yol kenarına çekmesinin ardından Bilecik Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü; araçta maddi hasar oluştu.
Bilecik'te seyir halindeki ticari araç yanmaya başladı.
Yangın, Bilecik- Sakarya D-650 karayolu Söğüt Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre karayolunda seyir halindeki Uğur G. idaresindeki 34 KLS 681 plakalı ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Sürücü aracı hemen yolun kenarına çekerken, yangına Bilecik Belediyesi bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle araçtaki yangın söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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