Bilecik\'te D-650\'de alev alan ticari araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Bilecik'te seyir halindeki ticari araç yanmaya başladı.

Yangın, Bilecik- Sakarya D-650 karayolu Söğüt Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre karayolunda seyir halindeki Uğur G. idaresindeki 34 KLS 681 plakalı ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Sürücü aracı hemen yolun kenarına çekerken, yangına Bilecik Belediyesi bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle araçtaki yangın söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.