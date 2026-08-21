Bilecik\'te Demiryolu İncelemesi

Bilecik'te Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve konvansiyonel demiryolu hatlarında inceleme yapıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bilecik'e bağlı Mahan, Küplü, Başköy, Bekdemir, Ahmetpınar ve Kurtköy köylerinde bulunan demiryolu güzergahları kontrol edildi.

Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.