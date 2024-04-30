Bilecik'te dilenci kadın zabıtan kurtulmak için sokak ortasına tuvaletini yaptı - Son Dakika
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Bilecik'te dilenci kadın zabıtan kurtulmak için sokak ortasına tuvaletini yaptı

Bilecik'te şehir dışından gelen 5 kadın, çöpten toplamış gibi yaparak para toplamak için yiyecek atıklarını yerlere döktü. Son olarak bir kadın sokak ortasında tuvaletini yapınca olay daha da şaşırtıcı hale geldi. Zabıta ekipleri müdahale etti ve dilencilere itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

30.04.2024 23:17  Güncelleme: 23:36
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Bilecik'te dilenci kadın zabıtan kurtulmak için sokak ortasına tuvaletini yaptı

Çöp konteynırlarının yanlarında getirdikleri yiyecek atıklarını yerlere dökerek çöpten toplamış gibi yaparak para toplayan 5 kadın zabıtaya yapmadığı bırakmadı

BİLECİK - Bilecik'te şehir dışından gelerek yanlarında getirdikleri yiyecek atıklarını yerlere dökerek çöpten toplamış gibi yaparak para toplayan 5 kadın zabıtaya yapmadığı bırakmadı. Kadın dilencinin son olarak sokak ortasında tuvaletini yapması görenleri hayrete düşürdü.

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentteki çöp konteynırlarının yanlarında yiyecek ayıklayarak insanların duyguları sömüren bayan şahıslar olduğu ihbarını alan ekipleri hemen harekete geçti. 6 ekip kent merkezinde dağılırken, bunlardan 5'i yakalandı. Ertuğrulgazi Mahallesi Karayolları Kavşağında yakalanan şahı ise zabıtaya yapmadığı bırakmadı. Zabıta Amiri Özgür Özmen'i gören bayan ilk olarak altındaki şalvarını çıkararak, küçük tuvaletini yaparken, ardından kendini görüntüleyen zabıta memura teklik çıkartıp seni döverim dedi. Bu yetmedi çığlıklar atarak vatandaşları oraya toplamaya çalışan kadına asayiş ekipleri müdahale etti. 5 kadın ekipleri tarafından şehir dışı edilirken, zabıta ekipleri insanların duygularıyla bu şekilde oynayana dilencilere itibar edilmemesini söylediler.

Kaynak: İHA

Bilecik, Zabıta, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te dilenci kadın zabıtan kurtulmak için sokak ortasına tuvaletini yaptı - Son Dakika

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