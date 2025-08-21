Bilecik\'te Dilenerek Marketten Alışveriş Yapan Kadına Ceza

Bilecik'te dilenerek vatandaşlardan topladığı paralarla bir süper marketten aldığı 15 poşet malzeme ile yakalanan dilenciye idari para cezası uygulandı.

Bilecik kent merkezinde vatandaşlardan 'Evimin kirasını veremiyorum, yiyecek içeceğim yok' diyerek duyguları sömüren bir dilenci ihbarı alan zabıta ekipleri hemen harekete geçti. Zabıta Amiri Özgür Özmen öncülüğünde ekipler kent merkezini tararken Pınar T. isimli kadını Şadırvan mevkiinde buldular. Hemen takibe geçen ekipler kadının topladığı paralarla bir süper markete girdiğini gördüler. Ardından kadını bekleyen ekipler, market çıkışı aldığı 15 poşet yiyecek, içecekle yakaladılar. Şahsın aldığı malzemeleri taşımak için ticari taksi çağırdığı ve şahsın Eskişehir'den geldiği öğrenildi.

Şahsa Kabahatler Kanununa göre, 1406 TL idari para cezası uygulanırken, 15 poşet yiyecek içecek kentteki ihtiyaç sahiplerine zabıta tarafından dağıtıldı. Dilenci kadının üzerinden çıkan paraya da el konuldu. - BİLECİK