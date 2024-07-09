Bilecik'te Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezalar - Son Dakika
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Bilecik'te Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezalar

Bilecik\'te Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezalar

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde drift atan sürücüye 45 bin 900 lira idari para cezası kesilirken, araç 60 gün trafikten men edildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda drift yapan sürücü yakalandı ve cezalandırıldı.

09.07.2024 10:54
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Bilecik'te dün gece saatlerinde drift atan sürücüye 45 bin 900 lira idari para cezası kesilirken, araç 60 gün trafikten men edildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri Camikebir Mahallesi ve Ankara Caddesinde drift atarak çevreye rahatsızlık veren sürücüyü hakkında ihbar aldı. İhbar sonrası hemen harekete geçen ekipler yaptıkları titiz çalışmalar sonuncunda drift yapan sürücüyü ve otomobili Ankara Caddesi üzerinde yakaladı. Araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet suçlarından 45 bin 900 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, araç çekici ile otoparka çekilerek 60 gün trafikten men edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezalar - Son Dakika

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