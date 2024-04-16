Bilecik\'te Drone Denetiminde Emniyet Şeridi Kullanan Sürücüye Cezai İşlem

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Bilecik'te yapılan drone denetimlerinde emniyet şeritlerini kullanan bir araç sürücüsüne 6 bin 439 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan drone denetimlerinde; bir araç sürücüsüne 'Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları' maddesinden 6 bin 439 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK