Bilecik'te elektrik prizinden çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgilere göre dün gece Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Dudaş Köyünde Köyü İmamı Necati Can'a ait evde yangın çıktı. İhbar üzerine Söğüt Belediyesine ait itfaiye ve jandarma ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, yangının elektrik prizinden kaynaklı olduğunu anlaşıldı.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlatırken, evde hasar meydana geldi. - BİLECİK