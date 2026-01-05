Elektrik prizinden çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Elektrik prizinden çıkan yangın korkuttu

05.01.2026 11:35  Güncelleme: 11:37
Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Dudaş Köyü'nde, İmam Necati Can'a ait evde çıkan yangının elektrik prizinden kaynaklandığı belirlendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgilere göre dün gece Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Dudaş Köyünde Köyü İmamı Necati Can'a ait evde yangın çıktı. İhbar üzerine Söğüt Belediyesine ait itfaiye ve jandarma ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, yangının elektrik prizinden kaynaklı olduğunu anlaşıldı.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlatırken, evde hasar meydana geldi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Necati Can, Güvenlik, Bilecik, İtfaiye, Söğüt

