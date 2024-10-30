Bilecik'te Elektrikli Sobadan Yangın: 88 Yaşındaki Adam Komşuların Sayesinde Kurtarıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Elektrikli Sobadan Yangın: 88 Yaşındaki Adam Komşuların Sayesinde Kurtarıldı

Bilecik\'te Elektrikli Sobadan Yangın: 88 Yaşındaki Adam Komşuların Sayesinde Kurtarıldı

Bilecik'te elektrikli sobadan çıkan yangında uykuda yakalanan 88 yaşındaki Celallettin Demir, komşularının dikkati sayesinde ölümden döndü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

30.10.2024 17:09  Güncelleme: 17:12
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Bilecik'te elektrikli sobadan çıkan yangına uykuda yakalanan 88 yaşındaki yaşlı adam komşuların dikkati sayesinde ölümden döndü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Öncel Sokak üzerinde tek evli müstakil evde ikamet eden Celallettin Demir, havaların soğumasının ardından elektrikli sobayı yaktı. Ardından uyuya kalan yaşlı adam, elektrikli sobadan sıçrayan kıvılcımların çıkardığı yangının ortasında kaldı. Komşuları evden çıkan dumanları görerek hemen eve girerken, uyuyan yaşlı adamı hemen dışarı çıkardılar. Yangına Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken, evde hasar meydana geldi.

Komşularının dikkati sayesinden ölümden dönen yaşlı adamın ayaklarında 1'inci dere yanık oluşurken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanan Celallettin Demir'in geçmiş dönem Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın ilkokul öğretmeni ve aynı zamanda okul müdürü olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Elektrikli Sobadan Yangın: 88 Yaşındaki Adam Komşuların Sayesinde Kurtarıldı - Son Dakika

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