Bilecik'te bir evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.
Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Erdal 1 Sokak üzerindeki bir apartmanın en üst katında G.S.'ye ait evin ocağında unutulan bir yemek bir anda alev aldı. Alevlere ev sahibin komşuları ilk müdahaleyi yaparken, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangında evin mutfak kısmında hasar oluşurken, ekiplerce soğutma çalışmaları devam etti. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Evde Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?