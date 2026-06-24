Bilecik\'te Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Bilecik'te göçmen kaçakçılığı suçundan aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığında bedelli askerlik görevini yerine getiren O.A. isimli şahıs tespit edildi. Yapılan incelemede şahsın, 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Yakalanan O.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK