Bilecik'te Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Bilecik\'te Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
22.07.2026 10:41
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Bilecik'te resmi belgede sahtecilik suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası alan M.Ç. yakalandı.

Bilecik'te 1 yıl 13 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT unsurlarınca yürütülen çalışmalar kapsamında Pelitözü mevkiinde 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan hakkında1 yıl 13 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan M.Ç isimli şahıs jandarma tarafından Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Açık Ceza İnfaz Kurumu, Gölpazarı, 3. Sayfa, Jandarma, Güvenlik, Bilecik, JASAT, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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