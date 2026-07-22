Bilecik'te 1 yıl 13 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT unsurlarınca yürütülen çalışmalar kapsamında Pelitözü mevkiinde 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan hakkında1 yıl 13 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan M.Ç isimli şahıs jandarma tarafından Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'te Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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