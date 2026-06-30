Bilecik\'te Hıdırellez Şenliği: 600 Vatandaşa Bilgilendirme

Bilecik'te Hıdırellez şenliğinde 600 vatandaş bilgilendirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde yaklaşık 600 vatandaşa orman yangınları ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yapıldı. Şenliğin huzur ve güven ortamında geçmesini sağlamak amacıyla jandarma ekipleri bölgede görev yaptı. Etkinlik kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri de gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 600 vatandaşa orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler ile son dönemde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Öte yandan şenlik herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi. - BİLECİK