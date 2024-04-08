Bilecik'te aralarında husumet olan 2 şahıs, karşılaştıkları dükkanda kavga etti. Bir kişi kesici aletle, bir kişi de darp neticesinde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Rasimbey Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında karşılaşan ve aralarında husumet olan Ş.Ş. ile N.S. tartıştı. İkili bir süre giyim mağazası içinde tartışırken tartışma kavgaya döndü. Ş.Ş. yanındaki kesici aletle N.S.'yi yaraladı, kendisi de darp sonucu yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis olay yerinde geniş çaplı önlem alarak inceleme başlattı.
Öte yandan ailelerin Gölpazarı'nın bir köyünden il merkezine alışverişe geldiği ve karşılaştıkları öğrendi. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Husumetli İki Şahıs Arasında Dükkan Kavgası - Son Dakika
Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla Çatak İlçe Emniyet Amir Vekili Ünal Tanış ve beraberindeki personeli kabul etti. Sakarya, emniyet personelinin haftasını kutlayarak, şehitleri rahmetle andı ve vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışan emniyet mensuplarına sağlıklı bir yaşam ve başarı diledi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil taklalar atarak yağmur suyu kanalına düştü. Kazada sürücü Mehmet Halit Süsli ve araçtaki yolcular Kadir Süsli, Haydar Can ve Emre Bargın yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılarak İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Jandarma komutanlığı kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Bursa'da bir apartman dairesinde yaşayan 11 kaçak göçmen, gürültü yaptıkları yönündeki ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından yakalandı. İnegöl ilçesindeki bir apartmanda kalan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edilecek.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 7 yaşlarındaki bir çocuk bahçede oyun oynarken su kuyusuna düştü. Ağır yaralanan çocuk, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonrası kuyudan çıkarıldı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oynadığı sanal kumarda yüklü miktarda para kaybeden bir adam, bunalıma girerek kafasına dayadığı silahla sokak ortasında intihar etti. Limonata üreticisi olan adamın kız arkadaşına da bir mektup bıraktığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Atatürk Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya motosiklet çarptı. Kazada yayalar yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik polisleri ise kaza nedeniyle sıkışan trafiği düzenledi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?