Bilecik'te Huzur Uygulaması Düzenlendi

21.02.2026 12:47
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güven için kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş çaplı 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi.

Bilecik'te huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Huzur Uygulaması' kapsamında kent genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Huzur Uygulaması' kapsamında il genelinde umuma açık alanlar, metruk binalar, otel ve pansiyonlar, park ve bahçeler ile yol uygulama noktalarında denetimler yapıldı. Ekipler, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit edebilecek unsurlara karşı kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, "Bilecik'in huzuru için sahadayız; güvenin izinde, halkımızın yanındayız. Daha güvenli yarınlar ve daha huzurlu bir şehir için azim ve kararlılıkla görevimizi sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

