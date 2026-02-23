İftar çadırında fenalaşan vatandaşa hızlı müdahale - Son Dakika
İftar çadırında fenalaşan vatandaşa hızlı müdahale

İftar çadırında fenalaşan vatandaşa hızlı müdahale
23.02.2026 19:26  Güncelleme: 19:38
Bilecik Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında orucunu açarken fenalaşan vatandaşa sağlık ekipleri müdahale etti. Olay sonrası vatandaşın durumu stabil hale getirildi.

Bilecik'te iftar çadırında orucunu açtığı sırada fenalaşan vatandaşa sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Olay, Bilecik Belediyesi tarafından kurulan ve her gün vatandaşlara iftar verilen çadırda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ezanın okunmasının ardından iftarını açan bir kişi aniden fenalaştı. Bunu gören diğer vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşa anında müdahale etti. Ambulansta kısa süre müşahede altında tutulan şahıs, değerlerinin normale dönmesinin ardından ayrıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İftar, Son Dakika

