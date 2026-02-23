İftar çadırında fenalaşan vatandaşa hızlı müdahale

Bilecik'te iftar çadırında orucunu açtığı sırada fenalaşan vatandaşa sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Olay, Bilecik Belediyesi tarafından kurulan ve her gün vatandaşlara iftar verilen çadırda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ezanın okunmasının ardından iftarını açan bir kişi aniden fenalaştı. Bunu gören diğer vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşa anında müdahale etti. Ambulansta kısa süre müşahede altında tutulan şahıs, değerlerinin normale dönmesinin ardından ayrıldı. - BİLECİK