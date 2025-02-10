Bilecik\'te İşyerinin Bacasından Yangın Çıktı

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Bilecik'te bir işyerinin bacasından çıkan yangın zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerindeki eski otogarın içinde bir işyerinin bacasından duymanlar yükselmeye başladı. İşyeri sahibi durumu hemen 112'e haber verirken, olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler yangına zamanında müdahale ederken, büyümeden söndürüldü. - BİLECİK