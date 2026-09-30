Bilecik\'te jandarma, il genelinde okul çevresi denetimini 80 personelle yaptı

Bilecik'te jandarma, il genelinde okul çevresi denetimini 80 personelle yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevresi Denetimi' gerçekleştirdi. Denetime toplam 80 personel katıldı; denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.
Bilecik'te okul çevrelerinde 80 personelle denetim yapıldı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevresi Denetimi' yapıldı. Uygulamaya 18 Jandarma Asayiş Timi, 4 Jandarma Trafik Timi, 2 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) unsuru, 1 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) unsuru ile 1 Aile İçi Şiddet ve Çocuk unsuru olmak üzere toplam 80 personel katıldı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından denetimler sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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