Bilecik'te jandarma, traktör sürücülerine reflektör ve ROPS demiri uyarısı yaptı - Son Dakika
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Bilecik'te jandarma, traktör sürücülerine reflektör ve ROPS demiri uyarısı yaptı

Bilecik\'te jandarma, traktör sürücülerine reflektör ve ROPS demiri uyarısı yaptı
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Bilecik'te jandarma ekipleri, Beyce ve Taşçılar köylerinde traktör sürücülerine trafik kazalarına karşı alınması gereken tedbirleri anlattı. Sürücülere üçgen reflektör ve ROPS demiri kullanımı ile genel trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Bilecik'te jandarma ekipleri, traktör sürücülerini trafik kazalarına karşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı 1'inci Jandarma Motosikletli Trafik Timi tarafından merkeze bağlı Beyce ve Taşçılar köylerinde traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmada sürücülere, traktörlerle meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla alınması gereken tedbirler anlatıldı. Sürücülere ayrıca üçgen reflektör ve ROPS demiri kullanımı ile genel trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Jandarma ekipleri, özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu dönemlerde traktör sürücülerinin trafik güvenliğine daha fazla dikkat etmeleri ve gerekli güvenlik ekipmanlarını kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Bilecik, Trafik, Beyce, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te jandarma, traktör sürücülerine reflektör ve ROPS demiri uyarısı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te jandarma, traktör sürücülerine reflektör ve ROPS demiri uyarısı yaptı - Son Dakika
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