Bilecik'te düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollardan giren ve vize süresini ihlal eden 6 şahıs yakalandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce 'Yasadışı Göçle Mücadeleye Yönelik' yapılan operasyonda Türkiye'de yasal kalış hakkı olmayan ve vize süresini ihlal eden 6 şahıs yakalandı. Şahıslar sınır dışı edilmek üzere; Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Kaçak Göç Operasyonu: 6 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
MHP Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Adayı Halil Kocaşaban, MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt'un öncülüğünde daha yaşanabilir bir Afyonkarahisar için yola çıktıklarını belirtti. Kocaşaban, seçimler için seçmenden destek istedi.
Elazığ merkezinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem anı, sarsıntının hissedildiği kent merkezindeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde ürünlerin sallandığı görülürken, bir evin güvenlik kamerası görüntülerinde ise sarsıntının korkutucu sesi duyuluyor ve kaldırımda yatan bir köpeğin ayağa kalkarak koştuğu görülüyor.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, ilçe merkezindeki bir adreste yapılan aramada 2 bin 147 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda B.O. ve S.D. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından tutuklandı.
Bursa'da bir kamyonetin arkasına koyulan demirlerin güvenlik önlemi alınmadan taşınması ve bir kamyonetin arkasında açık konserve kapağıyla seyahat etmesi amatör kamera tarafından kaydedildi. Sürücülerin uyarılarına aldırış etmeyen bu tehlikeli taşımacılık olayları, büyük bir faciaya yol açmadan atlatıldı.
Bilecik'te seyir halindeki bir kamyonun açılan kapağı, karşı yönden gelen bir motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Şans eseri yaralanan olmazken, yangın bitişiğinde bulunan eve de sıçradı. Yangın sonucunda 2 evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.
Eyüpsultan'da bulunan 2 katlı bir binada çıkan yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek sıçramasını engelledi. Yangın anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangın sonucunda çıkan dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
Mardin Emniyet Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul çevreleri ve servis araçlarında denetimler gerçekleştirdi. 26 ekip ve 60 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, 83 okul çevresi, 8 internet salonu, 11 kahvehane ve kafe, 21 market, büfe ve tekel bayii, 3 şans oyunu bayii, 19 park, bahçe, umuma açık yer ve 9 metruk bina denetlendi. Ayrıca 944 şahıs sorgulandı ve 72 servis aracı kontrol edildi. Denetimler sonucunda 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin demir çitlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trabzon'un Of ilçesinin Sulaklı Mahallesi'nde bir araçtan inen kişiler tarafından silahla ateş açıldı. E.H., M.A.Ş. ve Ş.Ö. isimli üç kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Of Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüphelilerden biri yakalanırken, diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?