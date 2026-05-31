Bilecik\'te Kaya Düşmesi Sonrası Yol Yeniden Açıldı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde yol üzerinde meydana gelen kaya düşmesi sonrası kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Olay, Bilecik'in İnhisar ilçesinde Akköy-Harmanköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yola düşen büyük kaya parçaları ve toprak yığınının oluşturduğu tehlike nedeniyle emniyet tedbirleri alındı. Yolun güvenli şekilde trafiğe açılması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandı. İl Özel İdaresi ekipleriyle yapılan görüşmelerin ardından, bölgeye iş makineleri sevk edilerek yola düşen kaya ve toprak yığınları temizlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda yolun yeniden güvenli bir şekilde ulaşıma açılması sağlandı.

Öte yandan, çalışmalar sırasında ve sonrasında bölgede olası heyelan, taş düşmesi ve yol kapanması risklerine karşı çevre emniyeti alınırken, köy muhtarlarına gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Bölgede devriye ve kontrol faaliyetlerinin hassasiyetle sürdürüleceği bildirildi. - BİLECİK