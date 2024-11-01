Bilecik'te Kayıp İki Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

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Bilecik'te 3 gündür kayıp olan 2 şahsın cansız bedenlerine ulaşıldı

Bilecik'te geçirdikleri trafik kazası sonrası şarampole uçan araçta bulunan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

BİLECİK - Bilecik'te salı gününden bu yana kayıp olan 2 şahsın geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatlarını kaybettikleri ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Söğüt karayolunda şarampole uçan bir aracı gören tır şoförü durumu hemen 112'ye arayarak haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri şarampole uçan araç içinde biri kadın 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Aracın plakasından yapılan sorguda Söğüt'e bağlı Küre Köyü'nde ikamet eden İsmail U. ait olduğu öğrenildi. Yapılan araştırmalarda şahsın çocukları tarafından kayıp başvurusu olduğu ortaya çıkarken, olay yerine gelen çocukları büyük üzüntü yaşadı.

Nöbetçi savcılık tarafından yapılan incelemeler ardından, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı. Diğer cansız bedenin de Nurife Ö. olduğu öğrenilirken, savcının incelemesinin ardından cansız bedenler Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı. Kaza yapan 26 FA 843 plakalı hafifi ticari araç kullanılmaz hale gelirken, araç çekici yardımıyla olay yerinden çekileceği öğrenildi.

Ayrıca olay yerine gelen Küre Köyü Muhtarı Eyüp Seylan, şahsın 3 gündür kayıp olduğunu ve bugün geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatını kaybettiğini söyledi.