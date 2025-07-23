Bilecik\'te Kıraathane Önünde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bilecik'te dün gece 1'i ağır 2 kişini yaralandığı, 1 kişinin de hayatını kaybettiği olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bir kıraathanenin önünde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medya üzerinden birbirlerine yazılan yorumları beğenmeyen 2 grup arasında tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda taraflar birbirlerine bıçak ile saldırdı. Kavga sırasında kalbinden ve ciğerinden darbe aldığı belirtilen Atakan Gardi ile Fatih K. ve Samet Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili 4 kişiye gözaltı

Ağır yaralandığı belirlenen Atakan Gargi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 yaralının daha durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda H.K., A.K., A.K ve İ.K. isimli 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. - BİLECİK