Bilecik'te koca çam ağacı aracın üzerine devrildi - Son Dakika
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Bilecik'te koca çam ağacı aracın üzerine devrildi

Bilecik\'te koca çam ağacı aracın üzerine devrildi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, park halindeki bir aracın üzerine yaşlı bir çam ağacı devrildi. Araç içinde kimsenin olmaması faciayı önlerken, vatandaşlar ağaçların budanmasını istedi. Olay yerine gelen iş makinesi ile araç olay yerinden çekildi ancak büyük hasar meydana geldi.

11.07.2024 10:57
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde koca çam ağacı bir aracın üzerine devrildi.

Gölpazarı Kaymakamlığı bahçesinde yaşları 50'yi geçkin çam ağaçlardan biri park halindeki, Mustafa Güven'e ait 11 ABE 087 plakaları hafif ticari aracın üzerine devrildi. Şans eseri araç içinde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, vatandaşlar bu ağaçların budanması istedi.

İş makinesi yardımı ile olay yerinden çekilen araçta büyük hasar meydana geldi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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