Bilecik'te Koyun Kazası: Araç Hasar Gördü - Son Dakika
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Bilecik'te Koyun Kazası: Araç Hasar Gördü

Bilecik\'te Koyun Kazası: Araç Hasar Gördü

Bilecik'te yola fırlayan 3 koyuna çarpan araçta hasar meydana gelirken, koyunlar telef oldu.

09.10.2024 12:04
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Bilecik'te aniden yola fırlayan 3 koyuna çarpan araçta maddi hasar meydana gelirken, koyunlar telef oldu.

Alınan bilgilere göre; Sakarya- Taraklı - Gölpazarı Bilecik karayolunda seyir halindeki Hanifi Kuransever idaresindeki 11 RB 586 plakalı araç, Küçükyenice köy yol ayrımında çoban İsmail Ünlü tarafından yolun karşısına geçirdiği 3 koyuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, koyunlar telef oldu.

Öte yandan çoban İsmail Ünlü'ye Karayolları Trafik Kanununun 'Başıboş hayvan bırakmak' maddesinden işlem yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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