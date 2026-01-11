Mermer fabrikasında yangın çıktı

Bilecik'te bir mermer fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Taşçılar köyü sınırları içinde yer alan bir mermer fabrikasının kazan dairesi kısmında bir yangın çıktı. Alevleri gören işçiler durumu hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında fabrikada hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BİLECİK