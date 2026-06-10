Bilecik\'te Midibüs Tıra Çarptı: 6 Yaralı

Bilecik'te seyir halindeki midibüs, aynı istikamette seyir halindeki tıra arkadan çarparken, yaşanan trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik- Bozüyük kara yolu Karaköy Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; karayolunda seyir halindeki Metin A. idaresindeki 11 AT 229 plakalı midibüs, İsmail Ç. yönetimindeki 41 ATA 962 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan midibüs, yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında midibüs bulunan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Bilecik-Bozüyük kara yolu, araçların çekilmesiyle açıldı. - BİLECİK