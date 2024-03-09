Bilecik\'te yapılan motosiklet denetimlerinde 18 sürücüye 37 bin 170 TL ceza uygulandı

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Bilecik'te yapılan motosiklet denetimlerinde 18 motosiklet sürücüsüne 37 bin 170 TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan araştırmalarda meydana gelen her 3 trafik kazasından 1'i motosiklet sürücülerinin karışmış olduğu kazalar ve en önemli unsurları ise hız ile şerit ihlali yapmaları olduğu açıklandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde; 77 motosiklet ve sürücüsü kontrol edilerek, 18 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden kurallara uymama gerekçesi ile toplam 37 bin 170 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Trafik kurallarına uyalım, can güvenliğimizi koruyalım" mesajını verdi. - BİLECİK