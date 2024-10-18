Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Bilecik\'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te motosikletin otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı, sağlık durumu iyi.

18.10.2024 10:46
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Bilecik'te aynı istikamette seyir halindeki motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Soğuksu Osmangazi Caddesinden Eskişehir istikametine seyir halindeki İbrahim Ç. idaresindeki 11 ACF 228 motosiklet, Okul 3 Sokak dönüş yapan Erdoğan T. idaresindeki 11 ABJ 021 plakalı otomobile çarptı. Yaşanan trafik kazasında yere devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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