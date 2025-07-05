Bilecik\'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'in Pazaryeri İlçesi'nde motosikletin yoldaki çukura girmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kınık Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 11 ACN 294 plakalı motosiklet, seyir halindeyken yoldaki çukura girdi. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi. Kazada, henüz kimliği öğrenilemeyen sürücü yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK