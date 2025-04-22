Bilecik\'te Motosiklet Kazası

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki 11 ABU 626 plakalı motosiklet sürücüsü Selçuk C., Tugay 1 Nolu nizamiye karşısına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü Selçuk C. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK