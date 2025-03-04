Bilecik\'te Motosiklet Kazası: İki Yaralı

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Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde Eski Belediye Kavşağı istikametine seyir halindeki 11 ABS 200 plakalı motosikleti Yiğit K., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, meydana gelen trafik kazasında sürücünün yanı sıra motosiklette yolcu olarak bulunan Alemdar P., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK