Bilecik\'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

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Bilecik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Kayhan Sokak üzeri Mevlana Caddesi istikametine seyir halinde11 ABP 796 plakalı motosiklet sürücüsü F.Ö., frene bastığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK