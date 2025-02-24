Bilecik\'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

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Bilecik'te seyir halinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Futbol Sokak ile Ormancılar Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Stadyum Sokak üzerinde seyir halindeki 41 AGR 559 plakalı motosikleti sürücüsü Emrah S., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK