Bilecik'te Motosiklet Sürücülerine Bilgilendirme
Jandarma, motosiklet sürücülerine güvenli sürüş ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.
Bilecik'te motosiklet sürücülerine trafik bilgilendirmesi yapıldı.
Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı 4'üncü Jandarma Trafik Timi tarafından Eskişehir-Söğüt İl Yolu Gündüzbey Yol Kontrol Noktasında sabit trafik denetimi yapıldı. Denetim sırasında uygulama noktasına gelen 8 motosiklet sürücüsüne; motosiklet kazalarının önlenmesi, güvenli sürüş ve trafik kurallarına uyulması konularında bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: İHA
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