Bilecik\'te Nafaka İhlali Cezaevine Sevk

3.Sayfa

Bilecik'te nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyen şahıs yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezinde kimlik sorgusu yaptıkları B.T. isimli şahsın, 'Nafaka Hükümlerine Uymamak' suçundan aranma kaydı olduğunu tespit etti. B.T. yakalanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - BİLECİK