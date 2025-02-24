Bilecik'te nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyen şahıs yakalanarak tutuklandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezinde kimlik sorgusu yaptıkları B.T. isimli şahsın, 'Nafaka Hükümlerine Uymamak' suçundan aranma kaydı olduğunu tespit etti. B.T. yakalanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Nafaka İhlali Cezaevine Sevk - Son Dakika
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