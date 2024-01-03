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Bilecik'te öğretmen ve kantin görevlisini darp eden kadın veli serbest bırakıldı - Son Dakika
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Bilecik'te öğretmen ve kantin görevlisini darp eden kadın veli serbest bırakıldı

Bilecik'te bir ortaokulda görevli kadın öğretmen ile kadın kantinciyi darp eden kadın veli, serbest bırakıldı. Olayın ardından sendika üyeleri, öğretmen ve kantinciye destek vererek saldırıya tepki gösterdi.

Bilecik\'te öğretmen ve kantin görevlisini darp eden kadın veli serbest bırakıldı
03.01.2024 - 23:23,
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Bilecik'te bir öğretmen ve kantin görevlisini darp eden kadın veli serbest bırakıldı

BİLECİK - Bilecik'te bir ortaokulda görevli kadın öğretmen ile kadın kantinciyi darp kadın veli serbest bırakıldı.

Olay, 29 Aralık 2023 günü Bilecik merkez İstasyon Mahallesinde hizmet veren TOKİ Ortaokulu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fen Bilimleri Öğretmeni H.İ., öğrenci velisi H.A. adlı kadın tarafından yaşanan bir tartışma sonrası darp edildi. H.A., kadın kantinci M.Ç.'yi de darp edip olay yerinden ayrıldı. İkili Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı ve veliden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan H.A., Ertuğrulgazi Polis Merkez Amirliğinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yaşanan olayın ardından bir araya gelen sendika üyeleri, öğretmen ve kantinciye destek verdi, saldırıya tepki gösterdi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te öğretmen ve kantin görevlisini darp eden kadın veli serbest bırakıldı - Son Dakika


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