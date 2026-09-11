Bilecik\'te okul güvenliği toplantısı yapıldı

Bilecik'te eğitim yılı öncesi okul güvenliği için iş birliği yapıldı.

Bilecik'te 2026-2027 eğitim öğretim yılının güven ve huzur içerisinde geçirilmesi amacıyla okul güvenliğine yönelik toplantı gerçekleştirildi. Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde düzenlenen toplantıya Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Okul Müdürü Sami Aygün ve öğretmenler katıldı. Toplantıda öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında geleceğe hazırlanması, okul ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri ile kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.