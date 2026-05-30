Bilecik\'te Otobüs Denetimi

Bilecik'te şehirlerarası bir yolcu otobüsünde jandarma trafik ekiplerince sivil denetim gerçekleştirildi.
Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Ekiplerince şehirlerarası bir yolcu otobüsü sivil olarak denetlendi. Yapılan denetimde otobüste bulunan 2 şoför ve 11 yolcuya emniyet kemerinin önemi ile trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Öte yandan, ekiplerin yolcu güvenliğine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi. - BİLECİK
