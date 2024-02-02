Bilecik\'te Otobüste Uyuşturucu Bulunduran Şahsa Yasal İşlem Başlatıldı

Bilecik'te şehirlerarası otobüs yolculuğu esnasında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu madde bulunan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bozüyük'te yürütülen çalışmalarda şehirlerarası otobüs yolculuğu esnasında yapılan aramada 1 şahsın üzerinde 0,66 gram esrar madde ele geçirildi. Ekipler tarafından üzerinde uyuşturucu madde bulunan şahsa; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK
Gazeteci Enver Aysever, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.
ABD'de tutuklanan ve itirafçı olmasının ardından tahliye edilen Rıza Sarraf, ABD basınında yine bir numaralı gündem oldu. Suriye ve Afganistan'daki saldırılar sırasında kayıplar yaşadığı gerekçesiyle Halkbank ve Zarrab'a tazminat davası açan Amerikalı askerler ve ailelerinin avukatları, Sarraf'ın kayıplara karıştığını öne sürdü.
CHP, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Gökhan Günaydın, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu belirterek, kararın 15 gün içinde Meclis'e gönderilmesi gerektiğini ve neden daha önce okunmadığını sordu.
Antalya'da anne adayları için satışa sunulan yeşil erik, fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ortalama 20 gram olan yeşil eriğin adedi 100 TL'den satılırken, 1 kilogram yeşil eriğin fiyatı ise yaklaşık 3 gram altın fiyatına denk geliyor.
En düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılması emeklilerde hayal kırıklığına neden olurken yerel seçimlere kısa bir süre kala seyyanen zam beklentisi artmaya başladı. Kulislerde konuşulan bilgilere göre seçimden önce emeklilerin maaşına 7 bin TL'lik bir zam yapılacağı öne sürüldü.
Modacı Kemal Doğulu, geçtiğimiz günlerde Denizli'de bir kadınlar matinesinde sahne aldı. Sahnede şarkı söyleyen Doğulu'nun sadece kendisinin eğlendiği anlar alay konusu oldu.
Geçen yıl denizi kirlettiği için ceza alan Libya bayraklı Kevalay Queen ro-ro gemisi, İstanbul Boğazı'nda Captain Adam 1 adlı genel kargo gemisiyle çarpıştı. Kazada her iki gemide de hasar meydana geldi.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 12 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatındaki artışa paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, dün yüzde 1,03 yükselişle 2 bin 4 liradan tamamladı. Analistler, ABD Merkez Bankasının politika faiz indirimlerine yönelik ihtimallerin emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.
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