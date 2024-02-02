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Bilecik'te Otobüste Uyuşturucu Bulunduran Şahsa Yasal İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Otobüste Uyuşturucu Bulunduran Şahsa Yasal İşlem Başlatıldı

Bilecik\'te Otobüste Uyuşturucu Bulunduran Şahsa Yasal İşlem Başlatıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan bir otobüs aramasında, 0,66 gram esrar madde bulunan bir şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Şahsa 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.

02.02.2024 10:49
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Bilecik'te şehirlerarası otobüs yolculuğu esnasında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu madde bulunan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bozüyük'te yürütülen çalışmalarda şehirlerarası otobüs yolculuğu esnasında yapılan aramada 1 şahsın üzerinde 0,66 gram esrar madde ele geçirildi. Ekipler tarafından üzerinde uyuşturucu madde bulunan şahsa; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bilecik'te Otobüste Uyuşturucu Bulunduran Şahsa Yasal İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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