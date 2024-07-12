Bilecik'te Otomobil ile Bisiklet Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Otomobil ile Bisiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Bilecik'te Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

12.07.2024 15:58
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Bilecik'te seyir halindeki otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yralandı.

Kaza; Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Ayhan Ünver Caddesi ile Alp Sokak Kavşağında meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki F.D. idaresindeki 81 BV 036 plakalı otomobil Alp Sokaktan Kayhan Sokak istikametine seyir halindeki T.Y.H. idaresindeki bisiklet ile kavşakta çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü T.Y.H yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Otomobil ile Bisiklet Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Otomobil ile Bisiklet Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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