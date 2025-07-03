Bilecik’te Otomobil Şarampole Devrildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Baharözü mevkisinde meydana geldi. Trafikte seyreden Kamil T. (53) yönetimindeki 54 ALD 178 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Ayşenur T. (27) ve Elif T. (16), sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK