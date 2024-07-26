Bilecik\'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

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Bilecik'te otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak ile 6 Eylül Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halindeki A.T. idaresindeki 34 PA 8147 plakalı otomobil, 6 Eylül Caddesi'nden stadyum sokak istikametine dönüş yapan M.A.U. idaresindeki 43 AFB 277 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK