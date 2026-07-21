Bilecik'te Otomobil Yangını - Son Dakika
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Bilecik'te Otomobil Yangını

Bilecik\'te Otomobil Yangını
21.07.2026 12:33
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Bilecik'te seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı, yangın söndürüldü, yaralanma yok.

Bilecik'te seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı.

Bilecik'ten Eskişehir istikametine seyir halinde olan bir otomobil, motor bölümünde çıkan yangın nedeniyle alev aldı. Edinilen bilgilere göre, Burak Ceylan G. idaresindeki 41 BCS 192 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Sürücünün durumu fark ederek aracı güvenli şekilde yol kenarına çekmesinin ardından çıkan yangına müdahale edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yol trafiğe açık olarak ulaşıma devam etti.

Öte yandan, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda olayla ilgili gerekli tutanak düzenleneceği, adli soruşturma başlatılmayacağı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Bilecik, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Otomobil Yangını - Son Dakika

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