Bilecik\'te Otomobil Yayaya Çarptı

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Bilecik'te seyir halindeki otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halindeki İsmail E., idaresindeki 54 BG 124 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Halil İbrahim K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam kafasından yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK