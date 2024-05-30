Bilecik'te 'Parada Sahtecilik' Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bilecik'te 'Parada Sahtecilik' Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

Bilecik\'te \'Parada Sahtecilik\' Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

Bilecik'te 'Parada Sahtecilik' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şüpheli, Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalandı ve tutuklandı.

30.05.2024 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te 'Parada Sahtecilik' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesince; 'Parada Sahtecilik' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Gölpazarı, Bilecik, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te 'Parada Sahtecilik' Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:42 Sokak ortasında kadın cinayeti Öldürüp kendi kafasına sıktı Sokak ortasında kadın cinayeti! Öldürüp kendi kafasına sıktı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
10:38 Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti! İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları
10:27 Dolar yükselişe geçti Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi Dolar yükselişe geçti! Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi?
10:24 Sıfır kilometre aldığı jip boyalı çıktı Firmanın teklifi olayı yargıya taşıttı Sıfır kilometre aldığı jip boyalı çıktı! Firmanın teklifi olayı yargıya taşıttı
10:09 Pendik’teki vahşi cinayetin sırrı çözülüyor Maktulün kanı tespit edildi Pendik'teki vahşi cinayetin sırrı çözülüyor! Maktulün kanı tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 12:00:11. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te 'Parada Sahtecilik' Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement