Bilecik\'te Petrol Boru Hattı Kontrolü

Bilecik'te petrol boru hattı hattında kontrol gerçekleştirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bilecik'in Kuyubaşı, Yeniköy, Kızıldamla, Örenköy ve Mahan köyleri güzergahında petrol boru hattına yönelik kontrol gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, ilgili akaryakıt istasyonu personeli ile koordineli şekilde yapılan denetimlerde boru hattı ve çevresi detaylı olarak incelendi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam edeceği bildirildi - BİLECİK