Bilecik'te PKK operasyonu: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te PKK operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Bilecik\'te PKK operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Bilecik merkezli eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda, 1 şüpheli Malatya'da ve 1 şüpheli Tekirdağ'da yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

23.05.2024 12:15
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Bölücü terör örgütlerine yönelik düzenlenen Bilecik merkezli eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 1 şüpheli şahıs Malatya, 1 şüpheli şahıs ise Tekirdağ ilinde yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te PKK operasyonu: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te PKK operasyonu: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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