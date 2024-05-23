Bilecik\'te PKK operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

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Bölücü terör örgütlerine yönelik düzenlenen Bilecik merkezli eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 1 şüpheli şahıs Malatya, 1 şüpheli şahıs ise Tekirdağ ilinde yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - BİLECİK