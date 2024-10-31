Bilecik'te Samanlık Yangını Ahıra Sıçradı

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Samanlıkta başlayıp ahıra sıçrayan yangın kısa sürede söndürüldü

BİLECİK - Bilecik'te bir samanlıkta başlayan ve yanındaki ahıra sıçrayan yangın kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Künçeyiz Köyü'nden Şaban Yüksel ait samanlıktan alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler samanlık yanındaki ahıra da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, samanlık ve ahır büyük hasar meydana geldi. Ahırda hayvanın bulunmaması muhtemel bir facianın da önüne geçmiş oldu.

Elektrik panosundan çıktığı tahmin edilene yangın bölgesinde ekipleri soğutma işlemine devam ediyor.