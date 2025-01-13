Bilecik\'te Seyir Halindeki Otomobil Yandı

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Bilecik'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi-1 Sokağı'ndan Atatürk Bulvarı'na doğru seyir eden M.C. idaresindeki 11 TF 876 plakalı otomobil, bir anda alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. - BİLECİK