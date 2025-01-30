Bilecik'te Seyyar Ceviz Satıcısının Dolandırıcılığı Ortaya Çıkarıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Seyyar Ceviz Satıcısının Dolandırıcılığı Ortaya Çıkarıldı

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Bilecik'te seyyar ceviz satıcısının satışa sunduğu 2 kilogram ceviz çürük veya boş çıktı. Zabıta ekipleri, satıcının dolandırıcılığını tespit ederek cevizlere el koydu ve cezai işlem uyguladı.

30.01.2025 12:11  Güncelleme: 12:16
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Böyle sahtekarlık görülmedi: Kırılan 2 kilogram cevizin tamamı çürük veya boş çıktı

Makine yardımı ile ayrılan ve yakacak olarak kullanılması gereken cevizleri vatandaşa satmaya çalıştı

Zabıta Amiri Özgür Özmen,

"Bir tane dolu çıksa dişimi kıracağım"

BİLECİK - Bilecik'te seyyar ceviz satıcılık yapan şahsın sahtekarlığını zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde önlendi. Zabıtanın kırdığı cevizlerin yüzde 99'u çürük veya boş çıkarken, vatandaşlar böyle bir sahtekarlık olmadığı söylerken, ağızları açık kaldı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan Kapalı Pazar dışında Bursa'dan gelen Yaşar Can Tekneci adlı satıcı 16 BMB 624 plakalı ticari araç ile ceviz satmaya başladı. Seyyar satıcılara göz açtırmayan zabıta ekipleri aracın bagaj bölümü çuvallarca ceviz dolu olan şahsın yanına gitti. Zabıta Amiri Özgür Özmen ve ekibi cevizlerden şüphelenince bir kaç tane kırmak istediler. Kırılan cevizlerin tamamına yakını çürük veya boş çıkınca ekiplerin şüphesi boşa çıkmadı. Daha sonra 2 kilograma kadarda ceviz kıran ekipler hepsinin böyle olduğu görünce hayret içinde kaldı. Zabıta Amiri Özgür Özmen "Cevizin anavatanı Bilecik'e şehir dışından seyyar olarak gelen satıcının cevizleri boş çıktı. Bir tane dolu çıksa dişimi kıracağım" dedi.

Bu duruma şahit olan vatandaşlar ise, böyle bir sahtekarlık olmadığı söylerken, ağızları açık kaldı. Yaşar Can Tekneci'nin elindeki tüm cevizlere el konulurken, hakkında Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulandı.

Öte yandan içi boş ve çürük cevizlerin bir makine yardımı ile ayrıldığı, bu cevizlerinde ısınmak için yakacak olarak kullandığı öğrenildi.

Ayrıca Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü personeli kentte 'Çin Kestanesi', 'Sahte Zeytinyağı', 'Kimsal Atık' ve kilogramı eksik patates soğan operasyonlarında Türkiye gündeminde adından söz ettirmişlerdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Seyyar Ceviz Satıcısının Dolandırıcılığı Ortaya Çıkarıldı - Son Dakika

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